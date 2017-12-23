ИП уплатил долги по налогам, но ИФНС все равно заблокировала счет

Уже 3 месяца расчетный счет ИП заблокирован в пределах суммы налоговой задолженности, которую предприниматель давно уплатил.
Бизнесмен регулярно обзванивает инспекторов ИФНС, но добиться от них вразумительного ответа не может. С их слов, счет давно разблокирован. Однако на практике это нет.
Такой историей поделился читатель нашего форума.
Подскажите пожалуйста - может кто сталкивался с подобной ситуацией. Есть ИП по которому была просрочка по налогам. Так вышло что сумму на счету заблокировали, потом списали, а блокировка так и осталась висеть!Справка полученная по ТКС - 0 вая. Сумма заблокирована. Написано письмо в ИФНС с приложением платежных док-тов и ссылкой на п. 8 ст. 76 НК РФ эффекта не дали - тишина.
По справочным телефонам не дозвониться - никто не берет, В "отделе взысканий" трубку вообще никто никогда не берет. Прозвон удался только с федерального номера ФНС. Ответ на вопрос был - мы вроде разблокировали, а почему висит "ничонизнаем" - приезжайте сами лично!
В чем может быть проблема? По каким еще основаниям ИФНС может не снимать блокировку? (в НК не нашел ничего что их оправдать может)
Блокировка уже 3й месяц висит
В ходе обсуждения выяснилось, что ИП не одинок в своей печали.
С подобной проблемой сталкивались и другие наши читатели.
чтобы снять блокировку, несколько человек в разных должны произвести какие-то телодвижения. Обычно такие неснятые блокировки бывают из-за того, что кто-то в каком-то отделе забыл что-то где-то отметить.
У меня самой висит блокировка по НДФЛ за 2016 год, никто ничего не знает, найти не может, в какой отдел обращаться - непонятно, пишу письма (пока безответные).
- ZZZhanna
А у вас не было проблем аналогичного характера?
Дать совет предпринимателю можно в теме форума «Блокировка счета ИП, ИФНС валяет дурака».
Напомним, компании из Курской области удалось справиться с подобной проблемой только с помощью бизнес-омбудсмена.
ИП занимается ерундой. Не письма писать нужно, а жалобы!
Отправлять в ИФНС (ту самую, заблокировавшую!), но писать что жалоба в Управление ФНС по г/области/.... И прикладывать п/п на оплату, копию выписки из которой видна блокировка и любые другие документы. Внизу обязательно оставить свой номер телефона. Перезванивают САМИ максимум через пару дней. И все снимают за 5 минут. А жаловаться Клерку то зачем?