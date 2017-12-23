ИП уплатил долги по налогам, но ИФНС все равно заблокировала счет

Уже 3 месяца расчетный счет ИП заблокирован в пределах суммы налоговой задолженности, которую предприниматель давно уплатил.

Бизнесмен регулярно обзванивает инспекторов ИФНС, но добиться от них вразумительного ответа не может. С их слов, счет давно разблокирован. Однако на практике это нет.

Такой историей поделился читатель нашего форума.

Подскажите пожалуйста - может кто сталкивался с подобной ситуацией. Есть ИП по которому была просрочка по налогам. Так вышло что сумму на счету заблокировали, потом списали, а блокировка так и осталась висеть! Справка полученная по ТКС - 0 вая. Сумма заблокирована. Написано письмо в ИФНС с приложением платежных док-тов и ссылкой на п. 8 ст. 76 НК РФ эффекта не дали - тишина.

По справочным телефонам не дозвониться - никто не берет, В "отделе взысканий" трубку вообще никто никогда не берет. Прозвон удался только с федерального номера ФНС. Ответ на вопрос был - мы вроде разблокировали, а почему висит "ничонизнаем" - приезжайте сами лично!

В чем может быть проблема? По каким еще основаниям ИФНС может не снимать блокировку? (в НК не нашел ничего что их оправдать может)

Блокировка уже 3й месяц висит Справка полученная по ТКС - 0 вая. Сумма заблокирована. Написано письмо в ИФНС с приложением платежных док-тов и ссылкой на п. 8 ст. 76 НК РФ эффекта не дали - тишина.По справочным телефонам не дозвониться - никто не берет, В "отделе взысканий" трубку вообще никто никогда не берет. Прозвон удался только с федерального номера ФНС. Ответ на вопрос был - мы вроде разблокировали, а почему висит "ничонизнаем" - приезжайте сами лично!В чем может быть проблема? По каким еще основаниям ИФНС может не снимать блокировку? (в НК не нашел ничего что их оправдать может)Блокировка уже 3й месяц висит

- Evgenek

В ходе обсуждения выяснилось, что ИП не одинок в своей печали.

С подобной проблемой сталкивались и другие наши читатели.

чтобы снять блокировку, несколько человек в разных должны произвести какие-то телодвижения. Обычно такие неснятые блокировки бывают из-за того, что кто-то в каком-то отделе забыл что-то где-то отметить.

У меня самой висит блокировка по НДФЛ за 2016 год, никто ничего не знает, найти не может, в какой отдел обращаться - непонятно, пишу письма (пока безответные). - ZZZhanna

А у вас не было проблем аналогичного характера?

Дать совет предпринимателю можно в теме форума «Блокировка счета ИП, ИФНС валяет дурака».

Напомним, компании из Курской области удалось справиться с подобной проблемой только с помощью бизнес-омбудсмена.