Как организации на ЕСХН учитывать доход от продажи товаров при оплате векселем

Минфин в письме № 03-11-06/1/79158 от 29.11.2017 разъяснил порядок учета в целях ЕСХН дохода от реализации товаров при получении в оплату векселя и передаче его третьему лицу в счет оплаты задолженности по договору займа.

Согласно подпункту 1 пункта 5 статьи 346.5 НК в целях применения ЕСХН датой получения доходов признается день поступления средств на счета в банках или в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, а также погашения задолженности иным способом (кассовый метод).

При использовании покупателем в расчетах за приобретенные им товары векселя датой получения доходов у налогоплательщика признается дата оплаты векселя (день поступления денежных средств от векселедателя либо иного обязанного по указанному векселю лица) или день передачи налогоплательщиком указанного векселя по индоссаменту третьему лицу.

Таким образом, при получении от покупателя в оплату за реализованные товары собственного векселя и передаче данного векселя третьему лицу в счет оплаты кредиторской задолженности по договору займа доход от реализации товаров учитывается организацией, применяющей ЕСХН, на дату передачи указанного векселя по индоссаменту третьему лицу.