Как платить налог на имущество супругов, один из которых ИП на ЕНВД

Сумма налога на имущество физлиц исчисляется налоговыми органами на основании сведений, представленных в налоговые органы органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Так, налогоплательщиком по налогу на имущество физлиц является супруг, на которого оформлено право собственности на объект недвижимости.

В случае оформления права общей совместной собственности на объект недвижимости налог на имущество физлиц исчисляется для каждого из участников совместной собственности в равных долях.

При этом супруг, являющийся ИП на ЕНВД, принадлежащее ему недвижимое имущество, в силу пункта 4 статьи 346.26 НК вправе воспользоваться освобождением от уплаты налога в своей части при условии, что такой объект недвижимости не включен в перечень административно-деловых и торговых центров, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-06-01/79511 от 30.11.2017.