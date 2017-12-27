Оплачивая обучение детей бывших сотрудников, удерживать НДФЛ не надо

Компания оплачивает обучение детей своих погибших сотрудников. Не возникает ли НДФЛ? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-06/8115 от 06.12.2017.

В соответствии с пунктом 21 статьи 217 НК освобождаются от НДФЛ суммы платы за обучение налогоплательщика по основным и дополнительным общеобразовательным и профессиональным образовательным программам, его профессиональную подготовку и переподготовку в российских образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию, либо иностранных образовательных учреждениях, имеющих соответствующий статус.

Поскольку согласно пункту 21 статьи 217 НК наличие или отсутствие трудовых отношений между организацией, оплачивающей обучение, и обучающимся лицом не влияет на освобождение от налогообложения сумм такой оплаты, суммы оплаты организацией стоимости обучения детей своих погибших сотрудников не подлежат обложению НДФЛ при соблюдении условий, установленных данным пунктом.

При этом ограничения в отношении способа оплаты организацией стоимости обучения физических лиц (непосредственно образовательному учреждению либо возмещение документально подтвержденных расходов физлиц на обучение) пункт 21 статьи 217 НК не содержит.