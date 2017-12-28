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Как при продаже ценных бумаг учесть расходы на их приобретение

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов, указанных в пункте 10 статьи 214.1 НК.

Согласно пункту 10 статьи 214.1 Кодекса расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг.

При этом абзацем третьим пункта 13 данной статьи предусмотрено, что при реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/82793 от 12.12.2017.

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