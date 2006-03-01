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Что изменится в ПБУ 3/2006: разъяснения Минфина

Минфин опубликовал информационное сообщение № ИС-учет-10 от 12.12.2017 г., в котором рассказал о внесенных изменениях в ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

В частности, уточнена сфера применения ПБУ 3/2006. Поправками определен порядок учета курсовых разниц при хеджировании валютных рисков. Разъяснен порядок пересчета не предъявленной к оплате начисленной выручки.

Скорректирован порядок пересчета в рубли стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте. В соответствии с поправкой пересчет производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ, а с 1 января 2019 года - в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных ЦБ РФ.

Приказ с поправками вступает в силу только через год, с 1 января 2019 года.

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