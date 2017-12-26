ИП могут получать почту от налоговиков на любой адрес

ИП могут обратиться в любой территориальный налоговый орган с заявлением о предоставлении налоговикам адреса для направления по почте всех необходимых документов.

Это может быть адрес налогоплательщика по месту жительства либо иной адрес, удобный для получения корреспонденции от налоговой, напоминает Управление ФНС Кировской области.

Приказом ФНС России от 29.05.2014 № ММВ-7-14/306@ была утверждена форма №1А «Заявление о предоставлении налогоплательщиком - индивидуальным предпринимателем, нотариусом, занимающимся частной практикой, адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, налоговому органу адреса для направления по почте документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах».

Предприниматели Кировской области пользуются представленной возможностью получать письма на удобный адрес. В 2017 году 830 индивидуальных предпринимателей региона внесли в реестр адрес, отличный от места жительства.