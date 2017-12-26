Сальдо взносов перегружено из ПФР в ФНС

Позади кропотливая совместная работа Пенсионного фонда и УФНС по отработке списков плательщиков, загруженных в программу ФНС, сообщили в отделении ПФР по Дагестану.

К сожалению, по тем или иным причинам программно – технический комплекс некоторую информацию не принял.

В настоящее время списки согласованы, а итогом данной работы станет подписание Акта приема-передачи сумм задолженности плательщиков страховых взносов между ГУ-ОПФР и УФНС по Республике Дагестан.

На минувшей неделе представители УФНС региона приняли участие в видеоконференции, проводившейся ПФР при участии ФНС. На конференции были обсуждены актуальные вопросы передачи сведений о задолженности плательщиков страховых взносов из ПФР в ФНС в рамках передачи полномочий по администрированию страховых взносов налоговым органам.