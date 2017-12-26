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Сальдо взносов перегружено из ПФР в ФНС

Позади кропотливая совместная работа Пенсионного фонда и УФНС по отработке списков плательщиков, загруженных в программу ФНС, сообщили в отделении ПФР по Дагестану.

 К сожалению, по тем или иным причинам программно – технический комплекс некоторую информацию не принял.

В настоящее время списки согласованы, а итогом данной работы станет подписание Акта приема-передачи сумм задолженности плательщиков страховых взносов между ГУ-ОПФР и УФНС по Республике Дагестан.

На минувшей неделе представители УФНС региона приняли участие в видеоконференции, проводившейся ПФР при участии ФНС. На конференции были обсуждены актуальные вопросы передачи сведений о задолженности плательщиков страховых взносов из ПФР в ФНС в рамках передачи полномочий по администрированию страховых взносов налоговым органам.

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5 мнений
Клерк
System OC
, Томск

Они только списки согласовали? В Дегестане? а до цифарок так и не договорились? Может пора выкинуть счеты и уволить дармоедов?

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Аноним
, Новосибирск
Какой- странный у них программно-технический комплекс - что сам захочет, то и делает: то приму, а это не приму. Небось, Чубайс его лепил?
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