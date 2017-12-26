Сальдо взносов перегружено из ПФР в ФНС

Позади кропотливая совместная работа Пенсионного фонда и УФНС по отработке списков плательщиков, загруженных в программу ФНС, сообщили в отделении ПФР по Дагестану.
К сожалению, по тем или иным причинам программно – технический комплекс некоторую информацию не принял.
В настоящее время списки согласованы, а итогом данной работы станет подписание Акта приема-передачи сумм задолженности плательщиков страховых взносов между ГУ-ОПФР и УФНС по Республике Дагестан.
На минувшей неделе представители УФНС региона приняли участие в видеоконференции, проводившейся ПФР при участии ФНС. На конференции были обсуждены актуальные вопросы передачи сведений о задолженности плательщиков страховых взносов из ПФР в ФНС в рамках передачи полномочий по администрированию страховых взносов налоговым органам.
Alexej 2011, Вы писали:
Да, пока не видно конца и края этой передачи. Сальдо до настоящего времени не отрегулировано.
Они только списки согласовали? В Дегестане? а до цифарок так и не договорились? Может пора выкинуть счеты и уволить дармоедов?