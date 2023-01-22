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ПФР предлагает сдать СЗВ-М за декабрь досрочно

Приближается срок представления в Пенсионный фонд ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М.

 Отчетность за декабрь 2017 года страхователям необходимо представить не позднее 15 января 2018 года.

Учитывая сжатые сроки представления сведений в январе 2018 года, отделение ПФР по Свердловской области рекомендует страхователям представить сведения по форме СЗВ-М в декабре 2017 года.

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Мнения
 
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10 мнений
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Аноним
А я соглашусь сдать досрочно сзв-м, но только если за весь 2018 год с условием, что я подам корректировку в случае каких-либо изменений. Разумно было бы? Да. Согласятся они? Нет. Они хотят решить только свои текущие проблемы. Ну тогда и мне их трудности не интересны. Подам 15 января часов так в 7 вечера и нормально.
Клерк
Olle33
, Москва
Вы думаете инспектору ПФР на месте по кайфу эти введения с ежемесячной отчетностью? Однако работа... Это только "верхам" задумка нравится. Сдам. Потому что за 5 дней ничего не изменится и пусть какому нибудь человеку в новом году будет на один дурацкий сзв-м легче.
Клерк
Лидия Анатольевна
, Москва
инспектору ПФР на месте по кайфу эти введения с ежемесячной отчетностью

 Их никто там насильно не удерживает, однако никто оттуда добровольно не уходит.

Клерк
ti605
, Краснодар
я сдавала иногда заранее, особенно если отпуск планировался. Это не запрещено, но в ПФР сказали, что лучше все же этого не делать, потому что им неудобно работать с отчетами, сданными заранее, система может выдавать ошибки и т.д. 
 Но повторяю: это не запрещено, и отчеты принимались всегда
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