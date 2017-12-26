В новый 2018 год с новыми вычетами!

Команда NDFLka.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом!

В последнюю неделю 2017 года мы рекомендуем подумать о том, что еще может принести нам год уходящий?

Читайте, что поможает вам получить вычеты, в новом посте в блоге НДФЛки.