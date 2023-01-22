Электронный формат счета-фактуры поменяется

Сегодня ФНС опубликовала уведомление о начале разработки изменений в Приказ от 24 марта 2016 № ММВ-7-15/155@ «Об утверждении формата счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме».

Дело в том, что этот приказ в его нынешнем виде не содержит элементов, позволяющих идентифицировать некоторые показатели счета-фактуры.

В частности, речь идет о коде вида товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.

Это необходимо в целях реализации положений Федерального закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ, согласно которого с 01.01.2018 пункт 5 статьи 168 НК дополняется абзацем, в соответствии с которым: «при реализации налогоплательщиками товаров, указанных в абзаце первом пункта 8 статьи 161 НК, а также при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок таких товаров налогоплательщик составляет счета-фактуры, корректировочные счета-фактуры без учета сумм налога. При этом в указанных счетах-фактурах, корректировочных счетах-фактурах делается соответствующая надпись или ставится штамп «НДС исчисляется налоговым агентом».

Напомним, речь идет о реализации сырых шкур животных, а также лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов.

С 01.01.2018 НДС по этим товарам платит покупатель как налоговый агент.

Обновленный формат счета-фактуры вступит в силу в апреле 2018.