Где работодателей обязали предоставлять льготы сотрудницам с детьми

В Ульяновской области начнут действовать дополнительные меры поддержки работающих и беременных женщин. Соответствующее дополнение к региональному соглашению было подписано 21 декабря в рамках областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Принятые изменения, которые будут включены в коллективные договоры организаций Ульяновской области, касаются предоставления дополнительных льгот и гарантий женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, были инициированы профсоюзами региона.

Изменения будут включены в коллективные договоры организаций Ульяновской области, сообщает пресс-служба губернатора области.

«Мы уделяем очень серьёзное внимание демографической политике, повышению рождаемости. О важности этой работы недавно говорил и Президент России Владимир Путин. Поэтому мы дополнили документ отдельными пунктами, которые позволят защитить права беременных женщин. Мы предлагаем установить для них пониженные нормы выработки. Они должны быть уверены, что смогут без проблем устроить ребёнка в детский сад. Женщинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, необходимо предоставлять отпуск в удобное для них время. Важно не допустить, чтобы они попадали под сокращение. Детям, работающих мам, необходимо предоставлять льготные путёвки в оздоровительные лагеря. Новые пункты соглашения предусматривают и пенсионную защищённость граждан, - подчеркнул губернатор региона. - Такие шаги, внимание к материнству должны стать тем фактором, который позволит улучшить нашу демографическую политику. Это первоочередная задача, если мы хотим жить в успешной стране».