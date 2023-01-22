Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Новшества-2018 по НДС на металлолом обсудили представители отрасли

На минувшей неделе состоялся предпринимательский форум на тему «НДС на металлолом. Поправки Министерства финансов РФ в Налоговый кодекс РФ-2018».

Организаторами мероприятия стали НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ», Ассоциация «Русская Сталь» и Московский государственный институт стали и сплавов НИТУ «МИСиС». Всего в мероприятии приняли участие более 700 представителей металлургической отрасли.

Напомним, с 1 января 2018 года вступают в силу положения об отмене действия пп.25 п.2 ст.149 НК РФ в части освобождения операций по реализации лома и отходов черных и цветных металлов от НДС.

Это означает, что рынок черных и цветных металлов будет полностью переформатирован в связи с резким ростом налоговой нагрузки и издержек в цепочках поставок лома с земли до конечного завода-потребителя. Кроме того, возникнут правовые и экономические риски у предприятий, так как Кодекс будет содержать противоречия и, по мнению экспертов, требует значительной доработки до введения в действие, передает пресс-служба «Деловой России».

Участники мероприятия обсудили финансово-экономические риски заводов и ломозаготовителей в связи с прогнозом по удорожанию цепочки поставок лома от 18 до 36% и более.

Ключевыми вопросами стали обсуждение и анализ сырьевых, правовых и социальных рисков. С 2018 года рост налоговой нагрузки и нечестной конкуренции приведут к уходу добросовестных игроков и, как следствие, неизбежному снижению ломосбора в России. Также для сохранения рентабельности металлургических производств даже на существующем уровне (3-5%) заводы-переработчики ломов будут вынуждены снизить цену на лом на величину отвлекаемых из оборота средств, то есть на сумму НДС 18%.

При таком снижении цены ломозаготовителям для выживания придется переключать потоки на экспорт. Для алюминиевых ломов, в частности, экспортная пошлина составляет 10%, что меньше НДС на 8%.

По экспертным оценкам, каждое третье предприятие металлургической отрасли станет неконкурентоспособным вследствие роста себестоимости или отсутствия сырья. Это грозит сокращением рабочих мест на 100 тыс. человек в течение трех лет.

Федеральный закон №335-ФЗ, который и внес вышеназванные изменения в НК,  имеет значительные недоработки, требующие корректировки и дачи разъяснений до того, пока предприниматели не получили штрафы за несуществующие нарушения, отметили участники мероприятия.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»
Бухгалтерские новости
 
Покупатели будут платить НДС вместо продавца. Пока по двум видам деятельности
 
Бухгалтерские новости
 
Сенсация: Госдума согласилась сделать покупателей агентами по НДС
 

Посетить семинар по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»

Все семинары по теме НДС (Налог на добавленную стоимость)
×
×