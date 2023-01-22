Новшества-2018 по НДС на металлолом обсудили представители отрасли

На минувшей неделе состоялся предпринимательский форум на тему «НДС на металлолом. Поправки Министерства финансов РФ в Налоговый кодекс РФ-2018».

Организаторами мероприятия стали НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ», Ассоциация «Русская Сталь» и Московский государственный институт стали и сплавов НИТУ «МИСиС». Всего в мероприятии приняли участие более 700 представителей металлургической отрасли.

Напомним, с 1 января 2018 года вступают в силу положения об отмене действия пп.25 п.2 ст.149 НК РФ в части освобождения операций по реализации лома и отходов черных и цветных металлов от НДС.

Это означает, что рынок черных и цветных металлов будет полностью переформатирован в связи с резким ростом налоговой нагрузки и издержек в цепочках поставок лома с земли до конечного завода-потребителя. Кроме того, возникнут правовые и экономические риски у предприятий, так как Кодекс будет содержать противоречия и, по мнению экспертов, требует значительной доработки до введения в действие, передает пресс-служба «Деловой России».

Участники мероприятия обсудили финансово-экономические риски заводов и ломозаготовителей в связи с прогнозом по удорожанию цепочки поставок лома от 18 до 36% и более.

Ключевыми вопросами стали обсуждение и анализ сырьевых, правовых и социальных рисков. С 2018 года рост налоговой нагрузки и нечестной конкуренции приведут к уходу добросовестных игроков и, как следствие, неизбежному снижению ломосбора в России. Также для сохранения рентабельности металлургических производств даже на существующем уровне (3-5%) заводы-переработчики ломов будут вынуждены снизить цену на лом на величину отвлекаемых из оборота средств, то есть на сумму НДС 18%.

При таком снижении цены ломозаготовителям для выживания придется переключать потоки на экспорт. Для алюминиевых ломов, в частности, экспортная пошлина составляет 10%, что меньше НДС на 8%.

По экспертным оценкам, каждое третье предприятие металлургической отрасли станет неконкурентоспособным вследствие роста себестоимости или отсутствия сырья. Это грозит сокращением рабочих мест на 100 тыс. человек в течение трех лет.

Федеральный закон №335-ФЗ, который и внес вышеназванные изменения в НК, имеет значительные недоработки, требующие корректировки и дачи разъяснений до того, пока предприниматели не получили штрафы за несуществующие нарушения, отметили участники мероприятия.