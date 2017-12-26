Как в 2018 будут проходить трудовые проверки

С 2018 года при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства будут применяться проверочные листы (списки контрольных вопросов).

В соответствии с Приказом Роструда от 10 ноября 2017 года № 655 с 1 января 2018 года при проведении плановых проверок работодателей, деятельность которых отнесена к категории умеренного риска, в обязательном порядке применяются проверочные листы, а с 1 июля 2018 года проверочные листы должны будут применяться при проведении всех плановых проверок.

Предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включённых в чек-лист, то есть наиболее значимых требований, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

Преимущество проверочных листов в том, что они содержат фиксированное количество требований, которые инспектор может проверить в ходе проверки, отметили в Роструде.

Проверочные листы в электронной форме размещаются в открытом доступе на официальном сайте, так что работодатели могут самостоятельно до плановой проверки подготовиться по каждому пункту, проверив и выполнив установленные законом требования.