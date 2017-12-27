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Когда сотрудники пожалуются на работодателя: 10 причин

Специалисты ГИТ Псковской области озвучили 10 причин обратиться в трудовую инспекцию с жалобой.

Итак, направить жалобу можно, если вы столкнулись с нарушением трудовых прав и вашим работодателем не соблюдается трудовое законодательство, а именно:

 1) заработная плата не выплачивается в установленные сроки или выплачивается не в полном объеме; 

 2) не оплачивается сверхурочная либо ночная работа; 

 3) работодатель не извещает вас в письменной форме о составных частях заработной платы (не выдается расчетный листок); 

 4) не выплачивается расчет в день увольнения работника; 

 5) не выдается работнику в день увольнения трудовая книжка; 

6) не выдан на руки экземпляр трудового договора; 

7) в трудовом договоре не установлены дни выплаты заработной платы (не реже чем каждые полмесяца) и не указаны условия оплаты труда: размер тарифной ставки или оклада работника; доплаты, надбавки, поощрительные выплаты; 

8) работники не ознакомлены с результатами СОУТ на рабочих местах; 

 9) по результатам спецоценки условий труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда не установлены компенсации; 

10) работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты, 

Направить жалобу можно по электронной почте, через сайт Роструда, а также через электронный сервис онлайнинспекция.рф.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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