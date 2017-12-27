Когда сотрудники пожалуются на работодателя: 10 причин

Специалисты ГИТ Псковской области озвучили 10 причин обратиться в трудовую инспекцию с жалобой.

Итак, направить жалобу можно, если вы столкнулись с нарушением трудовых прав и вашим работодателем не соблюдается трудовое законодательство, а именно:

1) заработная плата не выплачивается в установленные сроки или выплачивается не в полном объеме;

2) не оплачивается сверхурочная либо ночная работа;

3) работодатель не извещает вас в письменной форме о составных частях заработной платы (не выдается расчетный листок);

4) не выплачивается расчет в день увольнения работника;

5) не выдается работнику в день увольнения трудовая книжка;

6) не выдан на руки экземпляр трудового договора;

7) в трудовом договоре не установлены дни выплаты заработной платы (не реже чем каждые полмесяца) и не указаны условия оплаты труда: размер тарифной ставки или оклада работника; доплаты, надбавки, поощрительные выплаты;

8) работники не ознакомлены с результатами СОУТ на рабочих местах;

9) по результатам спецоценки условий труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда не установлены компенсации;

10) работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты,

Направить жалобу можно по электронной почте, через сайт Роструда, а также через электронный сервис онлайнинспекция.рф.