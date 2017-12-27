Когда сотрудники пожалуются на работодателя: 10 причин

Специалисты ГИТ Псковской области озвучили 10 причин обратиться в трудовую инспекцию с жалобой.
Итак, направить жалобу можно, если вы столкнулись с нарушением трудовых прав и вашим работодателем не соблюдается трудовое законодательство, а именно:
1) заработная плата не выплачивается в установленные сроки или выплачивается не в полном объеме;
2) не оплачивается сверхурочная либо ночная работа;
3) работодатель не извещает вас в письменной форме о составных частях заработной платы (не выдается расчетный листок);
4) не выплачивается расчет в день увольнения работника;
5) не выдается работнику в день увольнения трудовая книжка;
6) не выдан на руки экземпляр трудового договора;
7) в трудовом договоре не установлены дни выплаты заработной платы (не реже чем каждые полмесяца) и не указаны условия оплаты труда: размер тарифной ставки или оклада работника; доплаты, надбавки, поощрительные выплаты;
8) работники не ознакомлены с результатами СОУТ на рабочих местах;
9) по результатам спецоценки условий труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда не установлены компенсации;
10) работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты,
Направить жалобу можно по электронной почте, через сайт Роструда, а также через электронный сервис онлайнинспекция.рф.