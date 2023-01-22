Как заполнить декларацию по НДС при продаже медицинских изделий

ФНС России разъяснила порядок заполнения декларации по НДС при продаже медицинских изделий

В соответствии с п.п. 33 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 октября 2017 года не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость операции по передаче медицинских изделий, указанных в абзаце четвертом п.п. 1 п. 2 указанной статьи.

До внесения соответствующих изменений в порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденной приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@, ФНС России предлагает для отражении в декларации указанной операции использовать код 1010265. Одновременно ФНС России обращает внимание, что использование налогоплательщиками кода 1010200 до момента официального установления кода 1010265 не является нарушением.

Указанные разъяснения доведены до налоговых органов письмом ФНС России от 06.12.2017 № СД-4-3/24735@.