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Физлиц, производящих электроэнергию, освободят от НДФЛ

Минфин приступил к разработке проекта изменений в главу 23 НК.

Поправки обусловлены тем, что предполагается вовлечение на рынок физлиц, осуществляющих продажу электрической энергии, выработанной с использованием генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии с установленной мощностью до 15 кВт.

В этой связи планируется освободить от НДФЛ доходы физических лиц от продажи электрической энергии, производимой для собственных нужд своего хозяйства.

Эта норма должна вступить в силу в январе 2019 года.

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