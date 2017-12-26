Физлиц, производящих электроэнергию, освободят от НДФЛ

Согласно статье 41
Кодекса доходом признается экономическая выгода в денежной или
натур...
Сейчас стал какой-то бухгалтерской сплетницей про то, что кто кому сказал. Представляю, есл...
Mia, Вы писали:Удалили, но это была правда.... Клерк считала серьезным профсайтом, на котором мож...
Согласна, что уволенному работнику эта бумажка ну ни о чем не говорит, в ней данные о его ИНН и С...
"Налоговики не имеют право" ? Не иметь можно только чего-либо. В данном случае - права. Это если ...
Удалили, но это была правда.... Клерк считала серьезным профсайтом, на котором можно обсудить с п...
Некорректный опрос.Суть СЗВ-М такова, что его формировать и отчитываться им в ПФР, и давать уволь...
Молодым отцам предоставляется отпуск летом ？и если мама назодиться в декрете?
Отпус 28дней +7за вредность и того35 могут ли разделить его на 28и7？
msneg, да, такая зараза! ))))
Glawbuch, Вы писали:msneg, Вы писали:Аноним, Вы писали:Грустно, что на сайте не редкость слово "б...
Аноним, Вы писали:Грустно, что на сайте не редкость слово "бухгалтера". Во множественном числе сл...
msneg, Вы писали:Аноним, Вы писали:Грустно, что на сайте не редкость слово "бухгалтера". Во множе...
Повторяю, зачем работодателей обязывать это делать , если работник может это сделать через госусл...
Номер карты мошенников: 4182 6001 1620 1954 (якобы ВТБ 24)
"Не на каждом предприятии есть кадровик, а если каких-то специалистов где-то не предусмотрено, то...
Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:Как же нет, есть:В день увольнения застрахованного лиц...
А ещё кто-то ходит в эту поедальню жаренной кукурузы?
после смерти Алексея Балабанова кинематограф российский закончился
natalisa51, Вы писали:Дела даже не в ручке, Если я делаю это специально для каждого сотрудника, т...
Аноним, так справки Вы и будете формировать в 2018 году.
Аноним, Вы писали:Как же нет, есть:В день увольнения застрахованного лица или в день прекращения ...
"Не на каждом предприятии есть кадровик, а если каких-то специалистов где-то не предусмотрено, то...
1C говорит, что новые коды будут применяться с 2018 г https://buh.ru/articles/documents/62915/ и ...
Как всегда в нашем государстве. Чем меньше человек думает головой, тем больше ему перепадает от ...
как правило налоги спишут себе олигархи все нормально, платите....
а мне кажется закон криво написан -там же сказано об отчётах в ПФР, а потом привязали к уволенным...
карта 4817760060640442 еще один гандон
Не на каждом предприятии есть кадровик, а если каких-то специалистов где-то не предусмотрено, то ...
4890 4945 9455 8009 мошенники!!!
А почему СЗВ-М должен выдавать бухгалтер!!!???Документ о стаже. Выдавать должен отдел кадров. Да ...
Ну не соглашусь и что тогда...? ничего, всё как всегда.
Дела даже не в ручке, Если я делаю это специально для каждого сотрудника, то это называется выпис...
Аноним, Вы писали:Грустно, что на сайте не редкость слово "бухгалтера". Во множественном числе сл...
Ну большинство же пользуется 1С, скажите мне где это в 1С, я имею ввиду специальную форму СЗВ-М д...