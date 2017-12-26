Физлиц, производящих электроэнергию, освободят от НДФЛ

Минфин приступил к разработке проекта изменений в главу 23 НК.

Поправки обусловлены тем, что предполагается вовлечение на рынок физлиц, осуществляющих продажу электрической энергии, выработанной с использованием генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии с установленной мощностью до 15 кВт.

В этой связи планируется освободить от НДФЛ доходы физических лиц от продажи электрической энергии, производимой для собственных нужд своего хозяйства.

Эта норма должна вступить в силу в январе 2019 года.