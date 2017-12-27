Кассовый чек на расходы надо выдавать уже сейчас?

То, что казалось еще недавно бредом сумасшедшего стало реальностью — выдавая из кассы деньги физлицам надо пробивать кассовые чеки. Это подтвердила представитель УФНС Санкт-Петербурга Юлия Сидненко, дававшая ответы на вопросы горячей линии газеты «Учет. Налоги. Право».

Судя по ответам, опубликованным УНП, применять ККТ надо при покупке любого имущества у физлиц (например, техники б/у), при возврате денег покупателю товаров и услуг (в частности, возврат денег при отказе клиента от туристической путевки) и т.п.

При возврате денег за товары или услуги чеки пробиваются с признаком «Возврат прихода». Если же происходит выдача денег за купленные у физлица товары или оплата работ (услуг), то чек выдается с признаком «Расход».

Чеки на возврат надо выдавать не только при выплате наличных денег, но при возврате денег на карту покупателя и скорее всего при безналичных выплатах. По крайней мере поступление денег по безналу, по мнению налоговых органов, расценивается как расчет электронным средством платежа и требует применения ККТ.

О том, с какого времени необходимо пробивать чеки на расходы Юлия Сидненко ничего не сказала. Однако если обратится к норме закона (пункт 9 статьи 7 Федерального закона № 290-ФЗ), то до 1 июля 2018 года не может быть обязанности применять ККТ при выплатах физлицам, поскольку такой обязанности не было до вступления этого закона в силу. Хотя официального мнения ФНС по этому поводу пока опубликовано не было.