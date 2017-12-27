3-НДФЛ надо будет сдавать по новой форме

Федеральная налоговая служба на своем сайте заявила о том, что обновленная декларация 3-НДФЛ действует с 2018 года для декларирования доходов, полученных в 2017 году.

В обновленной форме 3-НДФЛ не нужно будет заполнять адрес на титульном листе, а при расчете имущественного налогового вычета достаточно указать кадастровый номер объекта – адрес «подтянется» автоматически.

Кроме того, с 2018 года можно получить еще один вид инвестиционного налогового вычета. Если по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, получен доход и с него уплачен налог, то его можно получить обратно. Для этого в декларации листы «З», а также «И» дополнены соответствующими полями. Предельный размер вычета не ограничен.

Кроме того, в декларации появилось отдельное поле для заявления нового социального вычета – за оплату независимой оценки своей квалификации. Закон об этом уступил в силу в 2017 году, соответственно, заявить вычет можно уже в 2018 году.

Изменения в форму 3-НДФЛ внесены Приказом ФНС России от 25.10.2017 №ММВ-7-11/822@, официально опубликованном только 18 декабря. Таким образом, вступит в силу приказ только в середине февраля, о чем пресс-служба ФНС умолчала.