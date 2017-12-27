На форуме «Клерка» может не быть рекламы

Несколько дней назад мы ввели возможность отключить всю рекламу на «Клерке».

Мы посчитали, что по всей видимости, мы не станем банкротами, если пользователь заплатит «Клерк» за такой режим — 100 рублей в месяц.

А теперь рекламы нет и не форуме.



При режиме «без рекламы» сайт «Клерк выглядит немного по другому. Шире поле с текстом, крупнее шрифт, у владельцев такого режима автоматически начинают сходиться балансы.

После отключения рекламы:

статьи не будут разделены блоками и их станет проще читать;

не будет тратиться трафик на показ баннеров;

вы получите совсем другой дизайн. Текст в статьях станет шире.

Отключить рекламу на «Клерке»

Посмотрите сами, как прекрасен «Клерк» без рекламы: