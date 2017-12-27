Титов предлагает ввести новую форму бизнеса «ИП без права найма работников»

Борис Титов сегодня на заседании Госсовета предложит ввести новую новую организационно-правовую форму бизнеса: индивидуальный предприниматель без права найма работников. Об этом сообщает РБК.

Для таких ИП нужно отменить отчетность, а проверки надзорных органов и административная ответственность должны быть для них как для физических, а не юридических лиц, считает бизнес-омбудсмен.

Стоимость патента предлагается установить в размере до 10 тыс. руб. в год (это предлагаемая максимальная планка).

Для малого и среднего бизнеса нужно вдвое снизить штрафы по КоАП, а также ввести мораторий на проверки всех МСП без исключения, если речь не идет об угрозе жизни или здоровью, считает Титов (сейчас малый бизнес в России также находится на «надзорных каникулах», но они касаются только плановых проверок, предусмотрены разного рода исключения).

В отношении предпринимателей также следует ограничить оперативную-разыскную деятельность МВД и следственные действия: проводить обыски лишь в присутствии уполномоченных по защите прав предпринимателей, отказаться от помещения бизнесменов в СИЗО при расследовании уголовных дел.

Еще одно предложение Титова — с помощью налоговых вычетов компенсировать бизнесу траты на новую инфраструктуру и контрольную технику, которая вводится по инициативе государства. В качестве примеров бизнес-омбудсмен приводит закупки техники для повышения прозрачности уплаты налогов, внедрение электронных касс, чипирование шуб, систему «Платон» и т.д.