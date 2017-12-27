Неудержанный НДФЛ за 2016-2017 годы необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2018 года

УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу напоминает: если налоговый агент (работодатель) при выплате дохода не смог удержать НДФЛ, то физическое лицо должно уплатить его самостоятельно.

Такая ситуация возникает, например, когда доход выплачивается в натуральной форме (вручен подарок бывшему сотруднику) либо по решению суда.

О невозможности удержания НДФЛ налоговый агент сообщает налогоплательщику и налоговому органу до 1 марта следующего года.

При этом физическому лицу не придется сдавать декларацию и выяснять реквизиты для перечисления налога. Налоговые органы направляют ему уведомление на уплату, к которому будет приложен платежный документ.

Cрок уплаты налога не позднее 1 декабря следующего года. За 2016 и 2017 год НДФЛ уплачивается не позднее 1 декабря 2018 года. Налоговые уведомления будут направлены в следующем году вместе с расчетами по имущественным налогам.