Как кредитным организациям применять МСФО-9

Ассоциация банков «Россия» подготовила методичку по вопросам применения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».

В соответствии с Приказом Минфина от 27 июня 2016 г. № 98н в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты, на территории РФ подлежит применению МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Данный стандарт заменит МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».

Применение МСФО (IFRS) 9 приведет к существенным изменениям в учете финансовых инструментов, в частности, в отношении классификации и оценки финансовых инструментов, признания убытков от обесценения финансовых активов, а также в отношении учета хеджирования, и окажет существенное влияние на финансовую отчетность организаций, в особенности кредитных.

Межведомственная рабочая группа по применению МСФО также обращает внимание:

- на необходимость своевременного проведения соответствующих мероприятий для успешного внедрения МСФО (IFRS) 9 банками и другими кредитными организациями;

- на пункт 30 (b) МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», который требует раскрыть известную или обоснованно оцениваемую информацию, уместную для оценки возможного влияния применения нового МСФО на финансовую отчетность организации в периоде первоначального применения в тех случаях, когда организация не начала применять новый МСФО, который был выпущен, но еще не вступил в силу;

- на важность раскрытия банками и другими кредитными организациями информации о влиянии МСФО (IFRS) 9 в годовой финансовой отчетности за 2017 год.