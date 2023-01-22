Иностранным организациям могут поднять налог на прибыль

Для иностранных юридических лиц, ведущих предпринимательскую деятельность в России, следует предусмотреть налоговую ставку в размере 30% — как для физлиц — нерезидентов страны. Такую идею выдвинул депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР).

В пояснительной записке к документу, о котором написала «Парламентская газета», подчёркивается, что по закону инвесторы имеют равные права на осуществление инвестиционной деятельности в стране.



Таким образом, как отметил Пашин, принцип равного участия является основополагающим для субъектов предпринимательства. Данный принцип должен предполагать равные права и обязанности таких инвесторов, в том числе обязанность по уплате налогов.



Но действующие нормы Налогового кодекса возлагают разную налоговую нагрузку на физических и юридических лиц — нерезидентов России.

Для иностранных физлиц налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению. При этом налоговые вычеты не применяются.



Одновременно уплата налога осуществляется без уменьшения его на сумму ранее понесённых расходов по приобретению имущества (имущественных прав).



В свою очередь, парламентарий отмечает, что налог на прибыль иностранных организаций, заключающих аналогичную сделку, будет уплачен исходя из налоговой ставки в 20%. При этом, согласно действующему законодательству, при определении налоговой базы, из суммы таких доходов будут вычитаться расходы на сумму ранее понесённых расходов по приобретению данных долей (паёв).



Таким образом, законопроект предлагает создать равнозначные условия при определении налоговой базы для иностранных юридических и физических лиц в размере 30%.