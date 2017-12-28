Налоговики не знают, как уменьшать налог при УСН на взносы и штрафуют за правильный расчет

Результатом камеральной проверки декларации по УСН за прошлый год стало доначисление налога, пени и штрафа на общую сумму более 100 тыс. рублей.

А все потому, что налоговики игнорируют нормы НК и придумали свой способ уменьшения налога на взносы. По их мнению, уменьшить налог можно только на сумму взносов, не превышающую максимальную за налоговый период.

Между тем налогоплательщик в текущем периоде оплатил взносы в том числе и за предыдущие периоды и имеет полное право уменьшить на них сумму налога за текущий период на основании п. 3.1 ст.346.21 НК.

Такой историей поделился читатель нашего форума.

ИП на УСН-доходы без работников.

Оплатил в течение года -

1.взносы 1% с превышения (максимальный) за прошлый год в 1 квартале текущего

2.взносы за текущий год в конце этого же года, в т.ч. 1% тоже по максимуму.

В декларации уменьшили годовой налог на обе уплаченные суммы.

Налоговая откамералила и сняла все, что выше максимальной суммы за текущий год в недоимку, ну плюс пени, штрафы всего больше 100 тыс. получилось.

Аргументируют тем, что для ИП без работников уменьшить годовой налог нельзя больше, чем на максимальную сумму фиксированных взносов за этот же год, рассчитанных по 212ФЗ.

Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может какие-то разъяснения видели по этому поводу? - Аноним

ИП писал возражения по акту проверки, но налоговики не вняли его требованиям и вынесли решение о доначислении, которое ИП намерен оспорить в УФНС.

К слову, в ИФНС (г. Москва) заявили, что такие санкции они применили ко многим ИП, заявившим вычет по прошлогодним взносам, уплаченным в текущем году.

Если вы сталкивались с подобной трактовкой налоговиков норм НК, дать совет предпринимателю можно в теме форума «Уменьшение налога ИП на УСН на взносы за два года».

Напомним, недавно мы рассказывали о подобной истории, произошедшей с ИП на ЕНВД, так что неверное толкование НК налоговыми инспекторами – отнюдь не редкость. На наш форум регулярно обращаются налогоплательщики, которым налоговики пытаются отказать в вычете, уверяя, что взносы должны быть не только уплачены в отчетном периоде, но и начислены за этот же период.

Однако в этом случае ИП удалось отстоять свою позицию. Налоговики пошли на попятную и не стали оспаривать право ИП на уменьшение налога.

Герою сегодняшней истории придется доказывать свою правоту уже вышестоящему налоговому органу, потому что местные налоговики добровольно сдавать свои позиции отказались. Желаем ему удачи!