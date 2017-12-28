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Бухгалтеры считают, сколько требований им пришло из ИФНС в этом году

В этом году как никогда ранее налоговики активизировали свою деятельность в части рассылки требований по всевозможным вопросам.

Что только не интересовало их – несовпадение данных разных отчетов, которые если и могут совпасть, то только случайным образом, работы в космическом пространстве организаций, которые осуществляют свою деятельность исключительно на поверхности Земли и т.д.

Участница нашей группы в Фейсбуке подбила итоги, подсчитала «урожай» и провела сравнительный анализ количества полученных требований в разные годы.

Результат впечатляет.

Подводя итоги уходящего года, привожу статистику по требованиям ИФНС:
2015 - 39 шт
2016 - 320 шт
2017 - 489 шт
Всех с наступающим, железных нервов и отменного здоровья в новом году!

- Татьяна Мамедова

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Клерк
Натали Б
, Санкт-Петербург
natalisa51, ага, шутка. Оштрафуют за отсутствие ответа на их требование. Напишите им в ответ чего-нибудь и приложите скан их уведомления.
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Аноним

Веду учёт в нескольких организациях. 

Четыре ООО на ОСНО за последние полгода:

1 - 9 требований; 

2 и 3 - по одному требованию; 

в 4 - аж 14 требований!

Ещё четыре ООО на УСН за год по каждой получено в среднем по четыре требования.

Клерк
Старый ворчун

Натали Б, Вы писали:

natalisa51, ага, шутка. Оштрафуют за отсутствие ответа на их требование. Напишите им в ответ чего-нибудь и приложите скан их уведомления.

 Зачем чего-нибудь? написать заголовок, и хватит.

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