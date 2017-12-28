Бухгалтеры считают, сколько требований им пришло из ИФНС в этом году

В этом году как никогда ранее налоговики активизировали свою деятельность в части рассылки требований по всевозможным вопросам.

Что только не интересовало их – несовпадение данных разных отчетов, которые если и могут совпасть, то только случайным образом, работы в космическом пространстве организаций, которые осуществляют свою деятельность исключительно на поверхности Земли и т.д.

Участница нашей группы в Фейсбуке подбила итоги, подсчитала «урожай» и провела сравнительный анализ количества полученных требований в разные годы.

Результат впечатляет.