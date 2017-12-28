Бухгалтеры считают, сколько требований им пришло из ИФНС в этом году

В этом году как никогда ранее налоговики активизировали свою деятельность в части рассылки требований по всевозможным вопросам.
Что только не интересовало их – несовпадение данных разных отчетов, которые если и могут совпасть, то только случайным образом, работы в космическом пространстве организаций, которые осуществляют свою деятельность исключительно на поверхности Земли и т.д.
Участница нашей группы в Фейсбуке подбила итоги, подсчитала «урожай» и провела сравнительный анализ количества полученных требований в разные годы.
Результат впечатляет.
Подводя итоги уходящего года, привожу статистику по требованиям ИФНС:
2015 - 39 шт
2016 - 320 шт
2017 - 489 шт
Всех с наступающим, железных нервов и отменного здоровья в новом году!
- Татьяна Мамедова
Веду учёт в нескольких организациях.
Четыре ООО на ОСНО за последние полгода:
1 - 9 требований;
2 и 3 - по одному требованию;
в 4 - аж 14 требований!
Ещё четыре ООО на УСН за год по каждой получено в среднем по четыре требования.
Натали Б, Вы писали:
Зачем чего-нибудь? написать заголовок, и хватит.