Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Салон красоты на ЕНВД не может применять пониженные взносы для «упрощенцев»

ИП-парикмахер совмещает УСН и ЕНВД. Может ли он применять пониженные тарифы страховых взносов, если деятельность по льготному ОКВЭД 96.02 находится на ЕНВД?

Нет, ответил Минфин в письме № 03-15-05/73823 от 09.11.2017.

Ксли основным видом экономической деятельности плательщика страховых взносов, совмещающего УСН и ЕНВД, является вид экономической деятельности, поименованный в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 НК, но по которому плательщик применяет ЕНВД, то у него отсутствует право на применение пониженных тарифов страховых взносов.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»
Бухгалтерские новости
 
Как считать долю льготных доходов плательщикам УСН для уплаты пониженных взносов
 
Бухгалтеру
 
Какие доходы при УСН за 2017 год можно не учитывать, а какие обязательно
 

Посетить семинар по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»

Все семинары по теме Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды