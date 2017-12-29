Салон красоты на ЕНВД не может применять пониженные взносы для «упрощенцев»

ИП-парикмахер совмещает УСН и ЕНВД. Может ли он применять пониженные тарифы страховых взносов, если деятельность по льготному ОКВЭД 96.02 находится на ЕНВД?

Нет, ответил Минфин в письме № 03-15-05/73823 от 09.11.2017.

Ксли основным видом экономической деятельности плательщика страховых взносов, совмещающего УСН и ЕНВД, является вид экономической деятельности, поименованный в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 НК, но по которому плательщик применяет ЕНВД, то у него отсутствует право на применение пониженных тарифов страховых взносов.