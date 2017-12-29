ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

Постоянный читатель нашего форума, пенсионер, не обнаружив в своем личном кабинете на сайте ПФР данных о стаже, обратился за разъяснениями в фонд.
Ответом «пенсионщиков» он поделился с читателями нашего форума в теме «Пенсия: счастливая сказка или грабёж среди бела дня?».
В ПФР напомнили, что сведения о состоянии ИЛС предоставляются по форме СЗИ-6. При этом сведения, которые там содержатся, отражают только незначительную часть информации, в случае если эта форма выдается пенсионеру. При этом какой-либо другой формы, кроме СЗИ-6, законодательством не предусмотрено.
Таким образом, пенсионеры остаются в неведении относительно заработанного ими стажа, уплаченных за них взносов, и начисленных за все это пенсионных баллов (ИПК).
через сайт Госуслуг запросил данные о состоянии своего лицевого счета в ПФР.
Прислали...кхм...судя по присланному я работал только в 3-м квартале 2017 го.
Обратился за разъяснением - куда делся стаж до назначения пенсии (пёс с ним,
чисто из любопытства) и после того, как её назначили, а также сумму перечисленных
взносов - а вот это интересно!
Получаю письмо, в котором мне вежливо сообщают, что данных , которые меня интересуют
в форме нет. А то я не вижу!!! А вот почему их там нет - секретная тайна!!!!
А может и сами не знают, но другой формы сообщения информации о состоянии стажа
и лицевого счета , кроме СЗИ-6, нет .
Если это не бардак, то как это называется и зачем втуда все эти сведения сдаются годами?
- YUM