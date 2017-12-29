ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

Постоянный читатель нашего форума, пенсионер, не обнаружив в своем личном кабинете на сайте ПФР данных о стаже, обратился за разъяснениями в фонд.

Ответом «пенсионщиков» он поделился с читателями нашего форума в теме «Пенсия: счастливая сказка или грабёж среди бела дня?».

В ПФР напомнили, что сведения о состоянии ИЛС предоставляются по форме СЗИ-6. При этом сведения, которые там содержатся, отражают только незначительную часть информации, в случае если эта форма выдается пенсионеру. При этом какой-либо другой формы, кроме СЗИ-6, законодательством не предусмотрено.

Таким образом, пенсионеры остаются в неведении относительно заработанного ими стажа, уплаченных за них взносов, и начисленных за все это пенсионных баллов (ИПК).