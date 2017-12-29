Утвердили МРОТ на 2018

Сегодня на официальном интернет-портале правовой информации опубликован Федеральный закон от 28.12.2017 № 421-ФЗ о повышении МРОТ до прожиточного минимума.

Повышение будет происходить поэтапно.

С 01.01.2018 МРОТ составит 9489 рублей.

Начиная с 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года МРОТ будет равен величине прожиточного минимума за 2 квартал предыдущего года.

В том случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за 2 квартал предыдущего года ниже его величины за 2 квартал года, предшествующего предыдущему году, МРОТ не уменьшается.

Закон вступает в силу с 01.01.2018.