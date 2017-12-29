Утвердили МРОТ на 2018

Сегодня на официальном интернет-портале правовой информации опубликован Федеральный закон от 28.12.2017 № 421-ФЗ о повышении МРОТ до прожиточного минимума.
Повышение будет происходить поэтапно.
С 01.01.2018 МРОТ составит 9489 рублей.
Начиная с 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года МРОТ будет равен величине прожиточного минимума за 2 квартал предыдущего года.
В том случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за 2 квартал предыдущего года ниже его величины за 2 квартал года, предшествующего предыдущему году, МРОТ не уменьшается.
Закон вступает в силу с 01.01.2018.