Минфин стоит на своем: управляющая компания должна платить взносы с выплат председателю совета МКД

Минфин в очередной раз рассмотрел обращение по вопросу уплаты страховых взносов с сумм вознаграждений председателю совета многоквартирного дома, осуществляющего управленческие функции.

Позиция Минфина по этому вопросу, изложенная в ранее, не изменилась.

Выплата вознаграждения председателю совета МКД связана с выполнением им управленческих функций, и правоотношения между ним и собственниками помещений регулируются нормами гражданского законодательства.

Следовательно, вознаграждения, выплачиваемые физлицам по гражданско-правовым договорам на выполнение работ, оказание услуг, в том числе лицам, являющимся председателями советов МКД, подлежат обложению страховыми взносами на ОПС и ОМС и не облагаются взносами на обязательное соцстрахование.

Если общим собранием собственников дома принято решение о выплате вознаграждения председателю совета МКД управляющей организацией за счет денежных средств, поступивших на счет данной организации, то в данном случае управляющая организация выступает в качестве лица, производящего выплату вознаграждения председателю совета МКД.

Таким образом управляющая организация является плательщиком страховых взносов с сумм вознаграждения, производимого ею в пользу председателя совета МКД.

Такой вывод содержится в письме № 03-15-05/80417 от 04.12.2017.

В качестве аргументов в защиту противоположного мнения в обращении приводились постановления Арбитражных судов, но все они приняты в отношении взносов, которые регулировались Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ, действовавшим до 1 января 2017 года, поэтому Минфин данные аргументы игнорирует.