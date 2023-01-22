Когда задолженность физлица перед банком признается безнадежной

Согласно пункту 2 статьи 266 НК безнадежными признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта госоргана или ликвидации организации.

Признание суммы задолженности безнадежной (нереальной ко взысканию) в том числе поставлено в зависимость от подтверждения проведения в отношении данной задолженности мер принудительного взыскания и наличия в отношении ее постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 266 НК РФ.

При наличии суммы задолженности физлица перед банком только сумма задолженности, невозможность взыскания которой подтверждается постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 266 НК РФ, может быть признана безнадежной для целей статьи 266 НК РФ. Суммы задолженности, в отношении которых меры по принудительному взысканию не проводились, безнадежным долгом для целей налогообложения не признаются.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/2/8192 от 08.12.2017.