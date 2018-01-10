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При удержаниях за неотработанный отпуск надо сдать уточненный РСВ

Организация при увольнении работника произвела перерасчет начисленной ему суммы оплаты за отпуск, предоставленный авансом, удержав излишне начисленные отпускные.

Что со страховыми взносами и РСВ? Ответ на эти вопросы дал Минфин в письме № 03-15-06/84451 от 18.12.2017.

При обнаружении ошибок (искажений) в определении базы для исчисления страховых взносов, относящихся к прошлым расчетным (отчетным) периодам, в текущем расчетном (отчетном) периоде перерасчет базы и суммы страховых взносов производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения).

При обнаружении в сданном РСВ факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащей уплате, плательщик обязан внести необходимые изменения в расчет и представить в налоговый орган уточненный расчет.

При обнаружении плательщиком в поданном им в налоговый орган расчете недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащих уплате, плательщик вправе внести необходимые изменения в расчет и представить в налоговый орган уточненный расчет.

Вместе с тем в разделе 3 РСВ указываются сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных лиц, за последние три месяца расчетного (отчетного) периода.

При этом налоговые органы в рамках информационного направляют в ПФР сведения из расчетов о начисленных суммах страховых взносов на ОПС для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и отражения на ИЛС застрахованных лиц.

В случае выявления в представленных налоговыми органами сведениях ошибок и (или) противоречий, а также выявления несоответствия между представленными сведениями и сведениями, имеющимися в ПФР, не позволяющих учесть данные сведения на ИЛС застрахованных лиц, такие сведения возвращаются в налоговые органы.

Учитывая изложенное, если налоговый орган при проведении камеральной проверки выявит несоответствия сведений о начисленных суммах страховых взносов на ОПС в представленном РСВ сведениям об указанных суммах из расчетов за прошлые отчетные периоды, направленным налоговым органом в орган ПФР для отражения на ИЛС застрахованных лиц, то налоговый орган сообщает об этом плательщику с просьбой представить уточненные расчеты.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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