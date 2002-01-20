Когда признать расходы на приобретение права требования при кассовом методе

Минфин в письме № 03-03-06/1/80557 от 05.12.2017 рассмотрел вопрос признания расходов, связанных с приобретением права требования в случае применения налогоплательщиком кассового метода учета доходов и расходов.

Как указано в подпункте 2.1 пункта 1 статьи 268 НК РФ, налогоплательщик вправе уменьшить доход, полученный от реализации права требования, на цену приобретения данных имущественных прав и на сумму расходов, связанных с их приобретением и реализацией.

В соответствии с пунктом 3 статьи 273 НК РФ расходами налогоплательщиков, применяющих кассовый метод учета доходов и расходов, признаются затраты после их фактической оплаты. В целях главы 25 НК РФ оплатой товара (работ, услуг и (или) имущественных прав) признается прекращение встречного обязательства налогоплательщиком - приобретателем указанных товаров (работ, услуг) и имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг, передачей имущественных прав).

Таким образом, как следует из указанного положения, затраты на приобретение имущественных прав будут признаваться в составе расходов для целей налогообложения прибыли после прекращения встречного обязательства приобретателя имущественных прав перед продавцом.

Следовательно, при дальнейшей реализации права требования долга организацией, определяющей доходы и расходы по кассовому методу, купившей это право требования, или при погашении долга должником расчет налоговой базы производится исходя из фактически полученного дохода от реализации права требования долга, уменьшенного на фактически произведенные расходы на его приобретение и реализацию.