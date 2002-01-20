Когда признать расходы в рамках дела о банкротстве должника

Для целей учета при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций расходы должны соответствовать требованиям пункта 1 статьи 252 НК.

Согласно п. 3 ст. 59 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения всех судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения исполнения своей деятельности, заявитель обязан погасить такие расходы в части, не погашенной за счет имущества должника, за исключением расходов на выплату суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего.

При этом порядок распределения таких расходов устанавливается в решении арбитражного суда.

Порядок признания расходов при методе начисления установлен статьей 272 НК РФ. Так, расходы признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок.

Учитывая указанное, по мнению Минфина, изложенному в письме № 03-03-06/2/82034 от 08.12.2017 при наличии судебного решения, в котором указывается о возложении обязанности осуществления расходов в деле о банкротстве на налогоплательщика при недостаточности средств должника, датой признания расходов, осуществляемых на основании такого решения, является дата вступления в силу такого судебного решения.