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Счетная палата разберется с пониженными взносами

В рамках работы по модернизации налоговой системы Счетная палата намерена проанализировать страховые взносы как в части размера ставок, так и по распределению их между фондами – ПФР, ФОМС, ФСС.

Как сообщила глава Счетной Палаты Татьяна Голикова, в том числе следует обратить внимание на льготы, которые применяются по страховым взносам. «Они касаются достаточно большого количества сфер деятельности и отраслей, - пояснила свою позицию Татьяна Голикова «Российской газете». - И мы неоднократно говорили, что нет оценки эффективности этих льгот, с точки зрения развития тех сфер, в которых они применяются.

Ведь для работников, где существуют сниженные ставки страховых взносов, федеральный бюджет потом компенсирует выплату пенсий. Если льготы эффективны, тогда нужно выстраивать цивилизованные отношения с федеральным бюджетом. Как, в каких объемах должен уплачиваться трансферт для последующей выплаты пенсий? И вообще, должен ли?»

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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