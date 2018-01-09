Итоги по онлайн-кассам за 2017 год

ФНС России подвела итоги перехода на новый порядок передачи данных о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных.
По итогам 2017 года около 1,52 млн онлайн касс работают в России, отпечатано 23 млрд чеков, пишет пресс-служба ведомства.
С 1 июля 2017 года на новый порядок применения ККТ перешли все владельцы кассовой техники. Налогоплательщики, использующие патент, ЕНВД, владельцы торговых автоматов и предприниматели, оказывающие услуги населению, которые до сих пор не использовали кассы, перейдут на онлайн кассы с 1 июля 2018 года. Для максимально безболезненного перехода на новую технологию в 2017 году принят закон о налоговом вычете при покупке онлайн кассы. Предприниматели на ЕНВД и ПСН могут компенсировать свои расходы на покупку кассы, но не более 18 тысяч рублей за каждый аппарат. Модельный ряд кассовой техники нового типа постоянно расширяется. Сейчас в реестре 114 моделей ККТ.
С модельным рядом и ценами на новую технику также можно ознакомиться в специальном буклете в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».
Еще до покупки можно проверить, легальная ли касса, и есть ли она в реестре. Для этого созданы специальные сервисы проверки подлинности ККТ и ФН.
Переход на онлайн кассы позволил бизнесу сэкономить не только на техническом обслуживании аппаратов. Зарегистрировать новую ККТ можно не теряя время на визиты в налоговую инспекцию: на сайте ФНС России создан специальный электронный сервис.
Мобильное приложение (в AppStore и GooglePlay) создано и для покупателей, которые могут самостоятельно проверить выданный им чек, а также сохранить его в электронном виде.
Передачу данных в налоговые органы обеспечивают 16 операторов фискальных данных. В реестр экспертных организаций включены восемь организаций.
Аноним, Вы писали:
ФН + 1 год ОФД за 8500 с НДС
97 т.р для модернизации одной кассы? Сказочки
Аноним, Вы писали:
Отнюдь не сказочки. У нас, к примеру, интернет-магазин. Курьер привозит пакетик, внутри товары для творчества. Иногда их бывает очень много разных. Пробивать на адресе (стоя в подъезде) по штрих-коду каждую иголочку и бусинку нереально. А попозиционку надо в чеке показывать, и чек выбивать при покупателе. Покупка Атола 11 + смартфон к нему + лицензию на программу для смартфона + настройка + обработку в 1С + ФН - вышла как раз около 100 тыс.
Учитывая, что до этого было: 11 кас. аппарат + 6 ЭКЛЗ + 6 обслуживание в год = 23. Почти в пять раз больше.
Аноним, Вы писали:
Это кто вам продал-то? Кассовый аппарат Атола - 11 тыс? смартфон к нему - сколько? лицензию на программу для смартфона - сколько? настройка - сколько? обработку в 1С - сколько? ФН - это ладно, понятно. Вышла как раз около 100 тыс. - это ж где так? у нас самих интернет-магазин только открылся))
Аноним, Вы писали:
Кас.аппарат Атол 11 Ф мобильный 31 тыс + модуль c cим-картой 3 тыс. Смартфон обычный, 10 тыс. Лицензия на ПО - 10, настройка и параметризация - 20 тыс (разово). И еще 50 тыс (тоже разово) написание обработки под 10 торговлю, т.к готовое решение было только под 11-ю. Начали за 3 месяца искать и готовиться, еле нашли хоть что-то. Фискальных накопителей не было, готовых решений почти не было. Дак еще чеки вручную в ОФД передавали, пока не разобрались, что специальный модуль нужен. На вновь созданном гораздо проще что-то делать, чем на уже работающем.