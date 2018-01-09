Итоги по онлайн-кассам за 2017 год

ФНС России подвела итоги перехода на новый порядок передачи данных о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных.

По итогам 2017 года около 1,52 млн онлайн касс работают в России, отпечатано 23 млрд чеков, пишет пресс-служба ведомства.

С 1 июля 2017 года на новый порядок применения ККТ перешли все владельцы кассовой техники. Налогоплательщики, использующие патент, ЕНВД, владельцы торговых автоматов и предприниматели, оказывающие услуги населению, которые до сих пор не использовали кассы, перейдут на онлайн кассы с 1 июля 2018 года. Для максимально безболезненного перехода на новую технологию в 2017 году принят закон о налоговом вычете при покупке онлайн кассы. Предприниматели на ЕНВД и ПСН могут компенсировать свои расходы на покупку кассы, но не более 18 тысяч рублей за каждый аппарат. Модельный ряд кассовой техники нового типа постоянно расширяется. Сейчас в реестре 114 моделей ККТ.

С модельным рядом и ценами на новую технику также можно ознакомиться в специальном буклете в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».

Еще до покупки можно проверить, легальная ли касса, и есть ли она в реестре. Для этого созданы специальные сервисы проверки подлинности ККТ и ФН.

Переход на онлайн кассы позволил бизнесу сэкономить не только на техническом обслуживании аппаратов. Зарегистрировать новую ККТ можно не теряя время на визиты в налоговую инспекцию: на сайте ФНС России создан специальный электронный сервис.

Мобильное приложение (в AppStore и GooglePlay) создано и для покупателей, которые могут самостоятельно проверить выданный им чек, а также сохранить его в электронном виде.

Передачу данных в налоговые органы обеспечивают 16 операторов фискальных данных. В реестр экспертных организаций включены восемь организаций.