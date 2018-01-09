Продали свой автомобиль? Когда можно не платить налог?

и какой до....б это всё написал
ёпти- капитал вкуярили в эпотеку а нужда осталась... продолжать сосать лапу? а статус многодетной...
Аноним, видите ли, не может быть несправедливым взыскание справедливых налогов. Справедливые нало...
Аноним, Вы писали:Полный бред старые налоги списывают новые повышаютТак и правильно, откуда убытк...
Мы оказываем услуги населению, которые всё чаще оплачивают их через терминалы.. Значит сначала в ...
меня интересует один момент (возможно, что-то где-то пропустила): в таком случае не идет ли задво...
Аноним, а в чем чушь, можно узнать? Вам перевели прям по максимуму баллов за год, да? ;) Если Вы ...
В отдел по борьбе с экономическими преступлениями
Аноним, долги никуда после закрытия ИП не деваются. И документы налоговой не нужны, кроме вашего ...
Год подачи уведомления о переходе на УСН - 2018 или 2017? 2017и за какой период считать дох...
бух2007, Вы писали:проверяла. плакала +1Как-то интересно они стаж до введения персучета пер...
Ольга Евгеньевна, мы про это уже два раза писали. А на сайте ФНС информация медленно меняется, увы
Биткоин ни как не будет использоваться в банковских системах так как транзакции его идут по неско...
не про кбк, конечно, но все жепришла мне новость в 1с - изменился октмо в г. Красногорске.полезла...
Добрый день!хотим сегодня направить уведомление о переходе на УСН, что ставить в графе:Год подачи...
Продлили 337-фз от [u]27.11.2017[/u]
Да и документы ИП давно уже утеряны, мне его так закроют без этих бумаг?
если бы все было написано-прочитала бы, но слушать не хочу(((
"Налогоплательщики, использующие патент, ЕНВД, владельцы торговых автоматов и предприниматели, ок...
ИП я вот собираюсь закрыть, а как быть с тем долгом около 200 т которые я уже пол года выплачиваю...
Аноним, на разных страницах декларации и должны быть разные коды.
Ещё одни неадекватные.... достали реально....
Аноним, ну почему же вы не закрываете ИП, Вы же себе новые долги рисуете (( Оно само собой не рас...
Аноним, Вы писали: Это кто вам продал-то? Кассовый аппарат Атола - 11 тыс? смартфон к н...
У меня ИП открыто с 2010 года, и пол года проработало, никакой отчетности я не сдавал и вот на да...
Не понятно с штрих кодом. На первом листе один на остальных другой. Так с каким штрих кодом...
Живу в Германии. Отец в прошлом году на пенсию пошел. Стаж 35 лет. Профессор. Было бы больше на з...
Старый ворчун, Вы писали:klerk.nsk, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Очередной обман...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:мы чето ничего не сэкономили. пришлось дела...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:мы чето ничего не сэкономили. пришлось делать апгрейд нашей у...
Аноним, Вы писали:мы чето ничего не сэкономили. пришлось делать апгрейд нашей учетной программы (...
Идем в СОВОК, как только накроется принцип ООО, жить будут только Гос и алигархо монополии со сво...
смогут свободно осуществлять валютные операции через свои зарубежные счетаНе смогут, а могут, уже...
Последнее в таблице изменение крайне удивляет :) По сути ничего не изменилось вообще. Просто надо...
Над.К, Вы писали:Аноним, а когда могли списать-то, если закон только-только вступил и должны выра...