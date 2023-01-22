Что изменилось в порядке исчисления и уплаты НДС

Федеральная налоговая служба проинформировала налоплательщиков об изменениях в порядке исчисления и уплаты НДС в 2018 году.

С 1 января 2018 года на покупателей отдельных видов товаров возложена обязанность налоговых агентов по НДС. При продаже в России лома и отходов черных и цветных металлов (эти операции больше не будут освобождаться от НДС), алюминия вторичного и его сплавов, а также сырых шкур животных, НДС теперь исчисляют налоговые агенты - покупатели этих товаров. Исключение составляют физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.

Налоговые агенты обязаны рассчитать и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС независимо от того, исполняют ли они обязанности плательщика НДС или нет.

Налоговые агенты, применяющие общую систему налогообложения, одновременно с исчислением налога вправе заявить соответствующий вычет, то есть фактически деньги в бюджет не перечисляются.

Применение нулевой ставки по НДС с 1 января 2018 года распространяется на операции по реализации реэкспортируемых товаров. При этом нулевая ставка по НДС применяется только в случае, если ранее товары проходили таможенные процедуры - переработки на таможенной территории, свободной таможенной зоны или свободного склада.

Ранее налогоплательщики, предоставляющие железнодорожный подвижной состав и контейнеры для перевозки экспортируемых товаров, могли применять нулевую ставку по НДС, если подвижной состав и контейнеры находились у них в собственности или в аренде. С 2018 года данное условие отменяется. Таким образом, расширился круг лиц, имеющих право на применение нулевой ставки НДС по этому основанию.