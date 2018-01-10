На сайте ФНС России обновлена программа по заполнению 3-НДФЛ

На сайте ФНС России обновлена версия программы по заполнению декларации 3-НДФЛ по итогам 2017 года. В разделе также размещены версии для более ранних налоговых периодов. Налоговики заявляют, что декларация за 2017 год сдается по новой форме, утвержденной Приказом ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@. Однако этот приказ вступит в силу только в середине февраля.

Программа «Декларация» помогает правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитывает необходимые показатели, проверяет правильность расчета вычетов и суммы налога, а также формирует документ для предоставления в налоговый орган. Программа доступна для скачивания на сайте ФНС России.

Кроме того, заполнить декларацию 3-НДФЛ можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России.

Представить декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган по месту учета можно лично, через представителя, по почте, по ТКС или при помощи личного кабинета налогоплательщика.