Кто должен сдавать отчеты в ФГИС ЦС: список юрлиц обновили. Проверьте, нет ли там вашей фирмы

Актуализирован перечень юрлиц, которым необходимо предоставлять сведения в ФГИС ЦС. На сегодняшний день он содержит данные о 13 937 юридических лицах, сообщает пресс-служба Минстроя.

Проверьте, нет ли вашей компании в этом Перечне.

В частности, в перечень вошли 6849 производителей, 6982 импортера, 10 арендаторов железнодорожных вагонов, 103 речных перевозчика, 8 морских и 5 авиаперевозчиков.

Всем юрлицам, включенным в перечень, до 25 января 2018 года необходимо предоставить во ФГИС ЦС сведения о ценах строительных ресурсов за 4 квартал 2017 года.

Далее включенные в перечень юрлица должны будут ежеквартально предоставлять актуальную информацию, необходимую для формирования сметных ценстроительных ресурсов.

Данные включают в себя отпускную цену (цену реализации) строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, произведенных в России либо ввезённых в Россию, средневзвешенную по объемам и цене за отчетный период, среднемесячную номинальную оплату труда работников по полному кругу организаций в разрезе субъектов РФ.

В Минстрое напомнили, что за непредоставление или предоставление заведомо недостоверной информации будут установлены меры административной ответственности как организации, так и ее руководителя. Помимо мер административного воздействия предлагается сформировать перечень нарушителей, не представивших информацию за два и более отчетных периода. Эти обстоятельства будут учитываться при принятии решения об оказании организации или предприятию господдержки.