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Что изменилось в налоге на прибыль

Управление ФНС Сахалинской области рассказало об изменениях в учете отдельных видов доходов и расходов по налогу на прибыль организаций.

С 1 января 2018 года:

  • не учитываются доходы в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе инвентаризации;
  • к зданиям, введенным в эксплуатацию после 01.01.2018, имеющим высокую энергетическую эффективность, повышающий коэффициент амортизации не применяется.
  • налогоплательщики вправе не представлять в налоговый орган отчет о выполненных НИОКР, если отчет размещен в определенной Правительством РФ государственной информационной системе;

изменяется состав расходов для целей НИОКР:

  • включаются премии, надбавки, страховые взносы, расходы на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые в НИОКР.
  • исключаются взносы работодателей по договорам обязательного и добровольного страхования.
  • налогоплательщики вправе включать расходы на НИОКР в состав прочих расходов или в первоначальную стоимость амортизируемых НМА, созданных в результате НИОКР, с коэффициентом 1,5;
  • не учитываются в доходах невостребованные дивиденды, восстановленные в составе прибыли, вклад в имущество организации;

Все эти изменения внесены Федеральными законами от 18.07.2017 № 166-ФЗ и от 30.09.2017 № 286-ФЗ.

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