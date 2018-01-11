О коэффициентах-дефляторах на 2018 год

Управление ФНС России по Республике Тыва напоминает о размере коэффициентов-дефляторов в 2018 году. Они установлены приказом Минэкономразвития РФ от 30 октября 2017 года № 579.

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ, равный 1,481;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК РФ, равный 1,868;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.5 «Патентная система налогообложения»" НК РФ, равный 1,481.

УФНС обращает внимание на то, что величина предельного размера доходов организации, ограничивающая право организации перейти на упрощенную систему налогообложения, не подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на 2018 год (действие положений абзаца второго пункта 2 статьи 346.12 и абзаца четвертого пункта 4 статьи 346.13 НК РФ приостановлено до 1 января 2020 года).