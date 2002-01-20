Какие отчеты надо сдать в ПФР в январе, чтобы не попасть на штраф

«Сведения о застрахованных лицах» по форме СЗВ-М за декабрь 2017 года необходимо представить в ПФР не позднее 15 января 2018 года.

Кроме того, страхователю необходимо сдать реестры застрахованных лиц, за которых уплачиваются дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя, по форме ДСВ-3. Срок сдачи - ежеквартально не позднее 20 числа со дня окончания квартала. Но, учитывая, что 20 января этого года приходится на субботу, выходной день, то срок представления сведений по форме ДСВ-3 определен до 22 января включительно.

В отделении ПФР по Алтайскому краю напомнили, что в случае нарушения данного срока будут применены финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

Так, за 10 месяцев 2017 года региональным отделением ПФР за несвоевременное и недостоверное представление СЗВ-М составлено 10 665 актов о выявлении правонарушения на сумму порядка 24 млн руб., принято 6 827 решений о привлечении страхователей к ответственности на сумму более 13 млн руб.