Как госслужащим отчитаться за доходы 2017 года: Минтруд подготовил методичку

Минтруд при участии Администрации Президента, Генпрокуратуры и Аппарата Правительства РФ обновил Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки.

Напомним, непредставление вышеназванных сведений влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия.

В апреле 2018 года сведения о доходах, расходах и имуществе должны представить порядка 1,6 млн человек (включая лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих). С учетом представления сведений на членов семьи будет получено около 6 млн справок.

Методические рекомендации содержат пошаговую инструкцию по заполнению каждого раздела справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, уточняют, какие именно сведения подлежат указанию, а какие нет, а также включают примеры в зависимости от семейного положения и имущественных ситуаций.

Так, например, в методичке определено понятие «доход» в отношении лица, являющегося нотариусом, занимающимся частной практикой, указан порядок отражения счетов, открываемых депозитариями, предусмотрен порядок действий в случае отзыва лицензии у кредитной организации, уточнен порядок представления сведений об объектах незавершенного строительства.