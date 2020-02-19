Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Как госслужащим отчитаться за доходы 2017 года: Минтруд подготовил методичку

Минтруд при участии Администрации Президента, Генпрокуратуры и Аппарата Правительства РФ обновил Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки.

Напомним, непредставление вышеназванных сведений влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия.

В апреле 2018 года сведения о доходах, расходах и имуществе должны представить порядка 1,6 млн человек (включая лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих). С учетом представления сведений на членов семьи будет получено около 6 млн справок.

Методические рекомендации содержат пошаговую инструкцию по заполнению каждого раздела справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, уточняют, какие именно сведения подлежат указанию, а какие нет, а также включают примеры в зависимости от семейного положения и имущественных ситуаций.

Так, например, в методичке определено понятие «доход» в отношении лица, являющегося нотариусом, занимающимся частной практикой, указан порядок отражения счетов, открываемых депозитариями, предусмотрен порядок действий в случае отзыва лицензии у кредитной организации, уточнен порядок представления сведений об объектах незавершенного строительства.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»
Новости директору
 
Минтруд разрешил чиновникам не указывать криптовалюты в справке о доходах
 
Новости директору
 
Как госслужащие будут выходить на пенсию в 2018
 
Бухгалтерские новости
 
Как не попасть на штрафы из-за бывшего налоговика
 
Бухгалтерские новости
 
Налоговиков обязали отчитаться о своих доходах по-новому
 

Посетить семинар по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»

Все семинары по теме НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)