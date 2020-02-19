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Особенности налогового вычета при покупке жилья супругами

На примерах о получении вычета в разных ситуациях, рассказывает компания НДФЛка в своем блоге:

  • Имущественный налоговый вычет при приобретении жилья супругами в общую долевую собственность;
  • Распределение вычета по ипотечным процентам;
  • Имущественный налоговый вычет при приобретении жилья супругами в общую совместную собственность;
  • Применение имущественного вычета в случае оформления жилья единолично на одного из супругов.

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