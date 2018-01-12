РСВ за 2017 год сдайте до 30 января

До 30 января необходимо сдать расчеты по страховым взносам за 2017 год, напоминает Федеральная налоговая служба. 1 января 2018 года территориальные налоговые органы начали принимать от работодателей расчеты. Непредставление расчета по страховым взносам в установленный срок влечет штраф.

Отчетность принимается по форме и форматам, утвержденным приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@.

ФНС России обращает особое внимание, что с 1 января 2018 года расширился перечень оснований для признания налоговым органом расчета по страховым взносам непредставленным .

Заполнять расчет (уточненный расчет) по страховым взносам необходимо с учетом контрольных соотношений, которые доведены до территориальных налоговых органов письмом ФНС России от 29.12.2017 № ГД-4-11/27043@.

Во избежание ошибок в расчетах плательщикам рекомендуется использовать программу автоматизации процесса подготовки юридическими и физическими лицами документов налоговой и бухгалтерской отчетности, расчета по страховым взносам «Налогоплательщик ЮЛ» и программу проверки файлов на соответствие форматам представления в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности TESTER.