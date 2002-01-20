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Ставка налога на прибыль для резидентов ОЭЗ изменилась задним числом

Для резидентов особых экономических зон ставка налога на прибыль снижена с 3 % до 2 %, напоминает Федеральная налоговая служба. Такие поправки в статью 284 Налогового кодекса РФ внесены Федеральным законом от 27.11.2017 №348-ФЗ.

Поправка распространяется на правоотношения, возникшие с 2017 года. Таким образом, сумму налога на прибыль за 2017 год, подлежащей уплате в федеральный бюджет, резиденты ОЭЗ исчисляют по ставке 2 %.

Изменение не затрагивает резидентов туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных решением Правительства Российской Федерации в кластер. Для таких организаций продолжит действовать нулевая ставка налога на прибыль.

Кроме того, с 1 января 2018 года (согласно части 5 статьи 10Федерального закона от 30.11.2011 № 365-ФЗ) прекратила действие нулевая ставка по налогу на прибыль для резидентов технико-внедренческих особых экономических зон. С 2018 года такие организации должны исчислять налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет, по ставке 2 %.

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