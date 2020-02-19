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Новости для бухгалтера

Минфин уточнил про предоставление вычета на детей

Чиновники выпустили новое разъяснение про стандартные вычеты на детей.

Кто не имеет право на такие вычеты, читайте в блоге компании НДФЛка.

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