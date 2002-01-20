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Заказать дубликат «зеленой карточки» СНИЛС теперь можно электронно

ПФР запустил новый сервис в Личном кабинете застрахованного лица по приему заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

Порядок получения дубликата:  

- зайти в Личный кабинет застрахованного лица;

- открыть ИЛС;

- подать заявление о выдаче страхового свидетельства;

- запросить;

- история обращений;

- дубликат страхового свидетельства.  

С помощью сервиса Вы можете сформировать страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования с указанием Вашего СНИЛС в электронном виде. Для получения дубликата свидетельства на бланке установленного образца обратитесь в любую клиентскую службу ПФР, поясняет отделение ПФР по Кабардино-Балкарии.

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