Заказать дубликат «зеленой карточки» СНИЛС теперь можно электронно

Аноним

очевидно,что прогрессивный подоходный налог вводить надо.Это необходимо и для ц... Что с нами будет, если новое правительство все-таки решится на прогрессивную шкалу НДФЛ

Аноним

получается, что суды в трех инстанциях для ФНС не указ, и даже конкурсный управляющий не сменил Б... Как бывшему директору исключить себя из ЕГРЮЛ, если компания это сделать не торопится

Аноним

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Сергей Секачев Счетная Палата РФ регулярно публикует сведения о нарушениях в фонде. В нарушение требований ... ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

Сергей Секачев тут 2 анонима- москаля отчаянно пытаются выгораживать жульё из ПФР! .. если вы такие "... ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

Аноним

У меня, вот, тоже случай "злой":отправила РСВ за полугодие, как полагается с разделом, содержащим... Какие нелепости требуют у бухгалтеров налоговики: обзор «Клерка»

Аноним

...останешься не только без пенсии ,но и без трусов .Голосуй за Путина!!! Почему 55-летние женщины и 60-летние мужчины не смогли оформить пенсию в 2017

bestiya7460 Ой смешно как о какой пенсии тут речь идёт, что платим налоги что не платим, все равно будем полу... Сотрудник сообщил куда следует о серых зарплатах

Аноним

казлы всоюзе ветерана труда давали за25 лет непрерывного стажа а теперь Почему 55-летние женщины и 60-летние мужчины не смогли оформить пенсию в 2017

Аноним

пора ввести 58 статью для ВСЕХ чиновников (или смертную казнь для КРОХОБОРОВ) как в Китае и МЫ ВС... Как обманывали пенсионеров в 2017. Мифы о пенсиях

Над.К а почему только два вида налога рассматриваются в рамках вопроса о недейст. сделках Это ос... Налоговые последствия при ничтожности сделки

Аноним

Аноним, Вы писали:Вот помрет задолжавший неимущий гражданин, и спишут все его налоги, никуда не д... Банкротство не решит проблемы граждан, уклоняющихся от уплаты налогов

Аноним

Здравствуйте, а почему только два вида налога рассматриваются в рамках вопроса о недейст. сделках... Налоговые последствия при ничтожности сделки

Аноним

Невозможно просмотреть перечень юрлиц, которые должны сдавать сведения в ФГИС ЦС. Кто должен сдавать отчеты в ФГИС ЦС: список юрлиц обновили. Проверьте, нет ли там вашей фирмы

Аноним

ti605 5 часов назад, Краснодар Главбух в крупной компании - это прежде всего хороший политик. И ... Самые дорогие вакансии для бухгалтеров в столице: кого берут

Аноним

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Аноним

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Аноним

Раньше было до 10-го, потом сделали до 15-го. Старая статья просто. СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах

Аноним

Кадровые агентства........ когда обращаешься по высокооплачиваемой вакансии, получаешь в ответ, ч... Самые дорогие вакансии для бухгалтеров в столице: кого берут

mizeri До 15 ведь числа сдается СЗВМ? В описании написано до 10. СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах

Аноним

Господин Аноним, а у вас имя-то есть? Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

Сдала МСП сегодня (15 января 2018) на бумаге, но из их программы,. В Росприроднадзоре отправили к... Отчет субъектов МСП по экологии-2017: когда и как сдавать, и что будет, если не отчитаться

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Аноним

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Аноним

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Аноним

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