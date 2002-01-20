Заказать дубликат «зеленой карточки» СНИЛС теперь можно электронно

ПФР запустил новый сервис в Личном кабинете застрахованного лица по приему заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
Порядок получения дубликата:
- зайти в Личный кабинет застрахованного лица;
- открыть ИЛС;
- подать заявление о выдаче страхового свидетельства;
- запросить;
- история обращений;
- дубликат страхового свидетельства.
С помощью сервиса Вы можете сформировать страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования с указанием Вашего СНИЛС в электронном виде. Для получения дубликата свидетельства на бланке установленного образца обратитесь в любую клиентскую службу ПФР, поясняет отделение ПФР по Кабардино-Балкарии.