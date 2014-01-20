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Когда компания на УСН не облагает квартиру налогом на имущество

Объектом налогообложения по налогу на имущество организаций признаются в том числе жилые дома и жилые помещения, учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

Применение УСН организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на имущество (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость).

Пунктом 4 статьи 378.2 НК установлено, что налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость имущества в отношении жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов ОС.

Таким образом, жилые помещения (квартиры), учитываемые на балансе организации, применяющей УСН, в качестве ОС на счетах бухгалтерского учета 01 и 03, налогом на имущество организаций не облагаются.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-05-01/86054 от 22.12.2017.

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